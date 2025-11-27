Сочетание театра, истории и вкуса — гастрономический спектакль «Невский»: погружение в XIII век на всех уровнях восприятия. Это будет драматическое действие по мотивам знаковой постановки, объединённое с настоящим кулинарным расследованием эпохи. В программе вечера: — Театрализованные постановки по мотивам спектакля «Невский» — через игру актёров и сценографию ты окажешься в эпицентре исторических событий — 6 курсов гастрономии как настоящее погружение в кулинарную летопись Руси XIII века от бренд-шефа Владимира Брагина — А также розыгрыш билетов в музыкальный театр, ведущий, фотограф Подробности и бронь по номеру телефона.