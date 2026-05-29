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Гаражная вечеринка

Автосервис «Fit сервис», Кузнецкий проспект, 115А

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1115₽
Возраст 18+

Про событие

Вечеринка-нетворкинг для всех желающих. Познакомишься, пообщаешься, интересно и дружно проведёшь время. В стоимость включены: программа, горячее, напитки, музыка. Дресс код: свободно-спортивный Вход только по заранее купленным билетам, места ограничены. Билеты в тг @Alesia_Ka

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