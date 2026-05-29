Вечеринка-нетворкинг для всех желающих. Познакомишься, пообщаешься, интересно и дружно проведёшь время. В стоимость включены: программа, горячее, напитки, музыка. Дресс код: свободно-спортивный Вход только по заранее купленным билетам, места ограничены. Билеты в тг @Alesia_Ka