Возраст 18+
Про событие
Вечеринка-нетворкинг для всех желающих. Познакомишься, пообщаешься, интересно и дружно проведёшь время. В стоимость включены: программа, горячее, напитки, музыка. Дресс код: свободно-спортивный Вход только по заранее купленным билетам, места ограничены. Билеты в тг @Alesia_Ka
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