Приходи на стильное событие этой весны. Тебя ждут два дня терапии стилем и красотой, а ещё фотодень и шопинг с поддержкой стилиста. Здесь ты сможешь продать свои стильные вещи и купить новые. В программе: - стилевые лайфхаки; - семь способов как стилизовать платок; - помогут собрать новый образ, на каждый день недели; - мастер-класс по рисованию - создай уникальный рисунок на своей футболке; - мастер-класс по созданию кольца из гематита; - много фото и reels в весенних локациях. 2 марта с 12:00 - 19:00 3 марта с 11:00 - 17:00