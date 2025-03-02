ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Гаражка на стиле 2.0.

Арт-пространстве «Галерея», Советский проспект, 6Д, 3 этаж

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 3500₽
Возраст 7+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Приходи на стильное событие этой весны. Тебя ждут два дня терапии стилем и красотой, а ещё фотодень и шопинг с поддержкой стилиста. Здесь ты сможешь продать свои стильные вещи и купить новые. В программе: - стилевые лайфхаки; - семь способов как стилизовать платок; - помогут собрать новый образ, на каждый день недели; - мастер-класс по рисованию - создай уникальный рисунок на своей футболке; - мастер-класс по созданию кольца из гематита; - много фото и reels в весенних локациях. 2 марта с 12:00 - 19:00 3 марта с 11:00 - 17:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста