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Гараж
улица Мичурина, 120Б/1
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от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Место, где творцы становятся услышанными. Тебя ждёт: — Вечер полный искусства — Вкусный чай — Сотворчество и местный андерграунд Стоимость: Покупка заранее: 500 рублей На входе и в день мероприятия: 1000 рублей Дресс код: свой самый уютный и тёплый плед.
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