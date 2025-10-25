Место, где творцы становятся услышанными. Тебя ждёт: — Вечер полный искусства — Вкусный чай — Сотворчество и местный андерграунд Стоимость: Покупка заранее: 500 рублей На входе и в день мероприятия: 1000 рублей Дресс код: свой самый уютный и тёплый плед.