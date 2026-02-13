Неофициальный праздник дня подруг. Что тебя ждёт? — Невероятная красивая атмосфера — Лекция от психолога о важности женской дружбы — Мастер-класс по созданию браслетом из натуральных камней «браслета дружбы» — Оформленная фотозона — Фуршет от винотеки «Бон Вин», с которой лекцией от сомелье — Украшение столов живыми цветами Записаться можно по номеру телефона.