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Неофициальный праздник дня подруг. Что тебя ждёт? — Невероятная красивая атмосфера — Лекция от психолога о важности женской дружбы — Мастер-класс по созданию браслетом из натуральных камней «браслета дружбы» — Оформленная фотозона — Фуршет от винотеки «Бон Вин», с которой лекцией от сомелье — Украшение столов живыми цветами Записаться можно по номеру телефона.
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