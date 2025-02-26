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Free Love

Октябрьский, 28 (Культурное пространство/Редакция)

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам пьесы Дарьо Фо "Свободная пара", погружает зрителей в мир, где молодая пара сталкивается с актуальными вопросами любви, ревности и свободы выбора в контексте современных отношений. Сюжет спектакля сосредоточен на динамике взаимодействия главных героев, которые пытаются разобраться в том, что значит быть свободными в любви. В условиях, когда идеология "свободных" отношений становится все более популярной, спектакль предлагает остроумные и эмоциональные наблюдения о сложностях, с которыми сталкиваются современные пары. Каковы последствия стремления к свободе? И что означает жить в обществе, где преобладают эгоистичные мотивы? В помещении может быть прохладно, советуем одеваться потеплее)

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