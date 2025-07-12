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Фитнес на траве

Парк Чудас, Поляна напротив сцены-амфитеатра

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Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Бесплатные летние тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Фитнес на траве»! Тренировки — каждую субботу в 10:00: 12 июля — Супер Скалпт 19 июля — Йога 26 июля — Стретчинг Тренировки подходят всем уровням подготовки. Регистрация обязательна. Записаться на занятие можно по номеру телефона — +7 (3842) 63-30-63

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