Бесплатные летние тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Фитнес на траве»! Тренировки — каждую субботу в 10:00: 12 июля — Супер Скалпт 19 июля — Йога 26 июля — Стретчинг Тренировки подходят всем уровням подготовки. Регистрация обязательна. Записаться на занятие можно по номеру телефона — +7 (3842) 63-30-63