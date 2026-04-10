Традиционный фестиваль в преддверии Дня космонавтики. В программе: - театрализованное шоу - уличные локации - выставки и мастер-классы А также «Большой кузбасский космический лекторий» от Никиты Матасова — известного популяризатора космонавтики, действующего аэрокосмического инженера, участника программы подготовки космонавтов ЦПК-МАИ. Тема — марсоходы и космическая техника. Начало в 19:00. После лекции — космический драйв от кавер-группы «Вне правил». Ярмарка и активности стартуют уже с 17:00.