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euthanasia «Summer Puff 2»

Кузнецкий просп., 33/1, этаж 1, Хука Хаус

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Круто отдохни и зарядись положительными летними вибрациями вместе с командой эвтаназии. Запасайся хорошим настроением, надевай гавайскую рубашку и готовься — ведь эта летняя ночь будет жаркой! Спасатели в эту ночь: acidpriva inotmob step b djoni berserkrr bez dyshi gummy awill FC 18+ DC пляжный Покупка билета не гарантирует прохода фейсконтроля.

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