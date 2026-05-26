Точка сборки и площадка для развития креативных индустрий региона.
На форуме можно будет увидеть экспозицию молодых брендов, локальный маркет, тематические площадки, нетворкинг, а также церемонию награждения в канун Дня российского предпринимателя, где будут отмечены лучшие бизнес-проекты и деятели креативной экономики региона.
Команда «Города Талантов» приглашает присоединиться к своей секции с 11:30 до 14:00.
В программе:
— Сообщества и МедиаХакатон
— AV-фестиваль «ПЕЛЕНА»
— Интерактивные фасады Города Талантов
— Робототехника и многое другое
При регистрации нужно указать тематическую площадку «Город Талантов (архитектура и урбанистика)».