Точка сборки и площадка для развития креативных индустрий региона.

На форуме можно будет увидеть экспозицию молодых брендов, локальный маркет, тематические площадки, нетворкинг, а также церемонию награждения в канун Дня российского предпринимателя, где будут отмечены лучшие бизнес-проекты и деятели креативной экономики региона.

Команда «Города Талантов» приглашает присоединиться к своей секции с 11:30 до 14:00.

В программе:

— Сообщества и МедиаХакатон

— AV-фестиваль «ПЕЛЕНА»

— Интерактивные фасады Города Талантов

— Робототехника и многое другое

При регистрации нужно указать тематическую площадку «Город Талантов (архитектура и урбанистика)».