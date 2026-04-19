Второй этап экспресс-приёмки вещей на большую весеннюю распродажу. Формат такой: ты привозишь пакет вещей, организаторы осматривают на месте каждый лот, и принятые вещи отправляются на рейлы, а непринятые едут обратно домой. Для участия отправляй в чат-бот @bazar_garage_sale_bot, ВК или яндекс-формы заявку со списком вещей и кодовым словом ЭКСПРЕСС в начале списка. Фиксы нет, комиссия с продажи 35% удерживается после окончания события. Что точно не примут: - изрядно поношенные вещи с потертостями, дырками, оторванными пуговицами, пятнами и затяжками - грязные вещи - неактуальную по сезону одежду (сейчас только весна/лето) - нижнее белье Актуальность фасонов и перспективность продажи оценивается на месте.