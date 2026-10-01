Место, где уголь рассматривают не только как ресурс, но и как уникальный объект науки, и часть истории Кузбасса. Здесь собраны коллекции углей и вмещающих пород, палеонтологические объекты, шлифы углей и продукты их технологической переработки. Всего в фонде — 15 систематических, тематических и учебных коллекций, представляющих образцы из 75 месторождений 14 бассейнов и 5 угленосных районов России. На экскурсии поговоришь о том: — как уголь связан с ключевыми событиями истории Кузбасса; — что он может рассказать об истории планеты; — почему уголь остаётся важным ресурсом и какие возможности его использования существуют сегодня; — как развивается угольная наука и какие открытия стоят за привычным словом «уголь». Экскурсию проведёт Людмила Александровна Кравцова — ведущий научный сотрудник кабинета истории угольной промышленности Кузбасса Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, кандидат культурологии. Сбор гостей 15:45–16:00. Начало экскурсии в 16:00. Регистрация обязательна, с тобой свяжется менеджер для подтверждения записи