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Экоплоггинг

Лыжный клуб Александра Бессмертных, Серебряный бор, 11/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Наслаждайся свежим воздухом, помогая делать нашу планету чище! Экоплоггинг — это эко-мероприятие, в основе которого лежит фитнес и уборка пластикового мусора, загрязняющего природу. Тебя ждёт развлекательная программа, музыкальная разминка с опытными тренерами, угощения, а ещё множество подарков. Для участия в экоплоггинге нужно зарегистрироваться. Начало в 12:00 у лыжного клуба Александра Бессмертных.

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