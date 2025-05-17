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Про событие
Наслаждайся свежим воздухом, помогая делать нашу планету чище! Экоплоггинг — это эко-мероприятие, в основе которого лежит фитнес и уборка пластикового мусора, загрязняющего природу. Тебя ждёт развлекательная программа, музыкальная разминка с опытными тренерами, угощения, а ещё множество подарков. Для участия в экоплоггинге нужно зарегистрироваться. Начало в 12:00 у лыжного клуба Александра Бессмертных.
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