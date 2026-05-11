Городская экологическая акция от экоцентра «Лаборатория НЕмусора». В программе: - Зелёный круговорот (обмен растениями) - Книгообмен - Обмен игрушками - Приём материалов для творчества - Консультации по вопросам организации раздельного сбора отходов дома - Мастер-классы по созданию коллажей и карты желаний - Чаепитие и розыгрыш подарков А также сбор вторсырья, который пройдёт рядом с ТРЦ Летосити с 12:00 до 14:00 на заднем дворе. Условия приёма материалов на переработку в тг-канале организатора. Вход свободный