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Душевный майский квартирник
Весенняя улица, 16
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Душевная игра актеров проекта «Майские пробы» и беззаботные сценические эксперименты. Всё для взрослых людей: потусил с утра — весь день свободен. Что тебя ждёт: -Трогательные актерские работы участников проекта «Майские пробы -Несерьезные актёрские игры -Конкурс на лучшую реакцию имени Бенедикта Кембербетча -Возьми-возьму
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