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Душевный майский квартирник

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Душевная игра актеров проекта «Майские пробы» и беззаботные сценические эксперименты. Всё для взрослых людей: потусил с утра — весь день свободен. Что тебя ждёт: -Трогательные актерские работы участников проекта «Майские пробы -Несерьезные актёрские игры -Конкурс на лучшую реакцию имени Бенедикта Кембербетча -Возьми-возьму

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