Душевная игра актеров проекта «Майские пробы» и беззаботные сценические эксперименты. Всё для взрослых людей: потусил с утра — весь день свободен. Что тебя ждёт: -Трогательные актерские работы участников проекта «Майские пробы -Несерьезные актёрские игры -Конкурс на лучшую реакцию имени Бенедикта Кембербетча -Возьми-возьму