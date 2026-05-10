Дублэнд (dubland)
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Творческое объединение активистов электронной музыкальной сцены города Кемерово, играющих преимущественно в жанрах / uk garage / dubstep / bass. Самобытный и изысканный звук, тщательно отобранные композиции и разнообразный подход. За билетами в тг @Anita_Aab
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