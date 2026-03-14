Дрифт, тюнинг, мощный автозвук, внедорожная трасса и дрифт-такси — всё самое драйвовое соберется на одной площадке под открытым небом.

Программа:

11:30 — Начало сбора гостей

12:00 — Торжественное открытие

12:10 — Зона OFF-ROAD. Открытие внедорожной трассы. Испытание для подготовленных джипперов и зрелищное шоу для зрителей.

12:30 – 13:00 — Старт дрифт-площадки. Заезды пилотов зимней Кузбасской дрифт серии.

13:00 – 13:20 — HairTrick (Автозвук). Стычка басов и вибраций. Масштабная выставочная зона автозвука будет работать весь день, вместив как современные проекты, так и классику.

13:30 – 14:30 — Дрифт-такси. Твой шанс прокатиться с профессиональным пилотом и прочувствовать настоящее скольжение. Количество мест строго ограничено!

14:30 – 15:00 — Работа тюнинг-площадки. Выставка прокачанных машин, лайфхаки по апгрейду и возможность пообщаться с владельцами уникальных проектов.

15:00 — Пик фестиваля. Все зоны активны! Большая дрифт-площадка продолжает радовать эффектными заездами, гремят басы в автозвуке, внедорожники штурмуют трассу, а спортсмены с кольцевых гонок делятся опытом. Десятки участников в каждой зоне.

Вход свободный, по регистрации.