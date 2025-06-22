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Dokfest

Весенняя улица, 11

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от 450₽ до 700₽
Возраст 0+
Спектакли
Фестивали

Про событие

Фестиваль современной драматургии «DOKfest», где на протяжении недели ты сможешь знакомиться с лучшими спектаклями профессиональных театров Кузбасса по современной пьесе, а также участвовать в их обсуждении. Главная цель фестиваля – выявление перспективных молодых драматургов Кузбасса и помощь в совершенствовании их профессионального мастерства. Билеты приобретай в кассе театра и на сайте. Подробнее: https://vk.com/dokfest

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