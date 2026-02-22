Тебя ждёт погружение в историю, где за мелодраматичным фасадом прячется настоящая глыба из сложных выборов и хрупкости жизни. Посмотришь его через призму гештальта: не «что происходит по сюжету», а какие переживания и контрасты рождаются в каждом из нас. После просмотра соберёшь всю мозаику чувств, недосказанностей и озарений, и поделишься с другими участниками своим видением фильма. Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Будет теплое общение, чай/кофе, вкусные десерты и уютная атмосфера. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробнее об оплате в тг @kinoklpsy Вопросы и бронь места по телефону