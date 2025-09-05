ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Дни литературы

Олимпийский парк

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

С 5 по 7 сентября в Олимпийском парке Кемерово пройдёт литературный фестиваль «Дни литературы в Кузбассе». Главным интеллектуальным хабом станет уникальная площадка — «Книга: связь времен» от библиотеки Фёдоровки. Это не скучная выставка, а настоящее путешествие сквозь эпохи: от первых рукописных книг до современных бестселлеров. Создай историю своими руками: Напечатай собственный оттиск на работающей модели станка Ивана Федорова — это главный экшен-экспонат! Почувствуй связь поколений: увидишь, как менялась книга веками, и полистаешь издания с автографами известных людей. Разбуди в себе творца: поучаствуй в мастер-классе по письму пером, победи в литературной викторине или сразись в настольную игру о Кузбассе. Найди свой трофей: возьмите понравившуюся книгу с полки буккроссинга — она твой подарок. Сделай крутые кадры: В нашей стильной фотозоне. Встречи с звёздами: пообщаешься с любимыми авторами — Робертом Гараевым, Валерием Печейкиным, Алексеем Булыгиным, Ольгой Белик, Дмитрием Даниловым, Верой Богдановой, Рагимом Джафаровым и другими. Книжная ярмарка: выбор от 39 лучших издательств страны. Отдых с детьми, Литературное шоу, чемпионат по чтению вслух «Открой рот», косплей-конкурс, молодежные спектакли и вечерний концерт группы «Кватро». Вход свободный.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста