С 5 по 7 сентября в Олимпийском парке Кемерово пройдёт литературный фестиваль «Дни литературы в Кузбассе». Главным интеллектуальным хабом станет уникальная площадка — «Книга: связь времен» от библиотеки Фёдоровки. Это не скучная выставка, а настоящее путешествие сквозь эпохи: от первых рукописных книг до современных бестселлеров. Создай историю своими руками: Напечатай собственный оттиск на работающей модели станка Ивана Федорова — это главный экшен-экспонат! Почувствуй связь поколений: увидишь, как менялась книга веками, и полистаешь издания с автографами известных людей. Разбуди в себе творца: поучаствуй в мастер-классе по письму пером, победи в литературной викторине или сразись в настольную игру о Кузбассе. Найди свой трофей: возьмите понравившуюся книгу с полки буккроссинга — она твой подарок. Сделай крутые кадры: В нашей стильной фотозоне. Встречи с звёздами: пообщаешься с любимыми авторами — Робертом Гараевым, Валерием Печейкиным, Алексеем Булыгиным, Ольгой Белик, Дмитрием Даниловым, Верой Богдановой, Рагимом Джафаровым и другими. Книжная ярмарка: выбор от 39 лучших издательств страны. Отдых с детьми, Литературное шоу, чемпионат по чтению вслух «Открой рот», косплей-конкурс, молодежные спектакли и вечерний концерт группы «Кватро». Вход свободный.