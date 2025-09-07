Это не концерт и не караоке. Это тёплая встреча, где поют все: друзья и незнакомцы, но все они образуют единое целое. DJ-хор «Поёт Кемерово» — музыкальное событие от Музыкальной студии Анастасии Соболевой. В пространстве будут петь знакомые песни под живые DJ-сеты. Это будет место, где любой желающий сможет почувствовать себя частью большого хора даже без подготовки. Исполняться будут самые знакомые песни, но у каждого участника обязательно будут тексты песен в его телефоне, на случай, если он не помнит слов. Идея проекта — вернуть людям пение. Не на сцене, а в кругу, где безопасно и свободно. На площадке работает диджей, который играет с эффектами и добавляет процессу живости и заряда, а ведущая — основатель студии Анастасия Соболева — поддерживает активность участников, помогает им двигаться по репертуару, подпевает в микрофон и подбадривает всех певцов. Сбор гостей в 17:00, начало мероприятия в 17:30 Стоимость билетов: 600 руб — если ты придёшь один 500 руб — если ты придёшь с другом/друзьями Чтобы попасть в арт-пространство, нужно позвонить администратору в WhatsApp по номеру телефона — +8 (996) 037-10-10