Вечеринка в аутентичном лаунж баре. Хэдлайнер: DENIS KAZNACHEEV (Nerv music/Berlin) — неуловимый диджей, буквально легенда мировой минимал-техно сцены, география его выступлений покрывает 5 континентов. Активный участник комьюнити Arma17 с самого основания. Сольная карьера Дениса отличается уникальным звучанием, где тонкие грувы встречаются с диссонирующими синтезаторами, создавая захватывающий аудиовизуальный контраст. Каждый его трек — это исследование глубин электронной музыки. Последние работы Дениса на лейблах Aeternum Music и Secret Society подтверждают его статус ведущего инноватора жанра. FC/DC 18+