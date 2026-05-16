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Денис Казначеев

Istanbul, Ноградская улица, 5Д

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в аутентичном лаунж баре. Хэдлайнер: DENIS KAZNACHEEV (Nerv music/Berlin) — неуловимый диджей, буквально легенда мировой минимал-техно сцены, география его выступлений покрывает 5 континентов. Активный участник комьюнити Arma17 с самого основания. Сольная карьера Дениса отличается уникальным звучанием, где тонкие грувы встречаются с диссонирующими синтезаторами, создавая захватывающий аудиовизуальный контраст. Каждый его трек — это исследование глубин электронной музыки. Последние работы Дениса на лейблах Aeternum Music и Secret Society подтверждают его статус ведущего инноватора жанра. FC/DC 18+

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