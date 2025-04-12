Все выходные Тортишная отмечает своё семилетие с музыкой, праздничной атмосферой и розыгрышем 500 призов, включая годовой абонемент на кофе. А 12 апреля в 12:00 ещё и вынос торта (не мозга, торта)! Вход свободный, без регистрации. Редакция Кавра рекомендует выходить с купленным пирожным, это будет твой подарок ребятам.