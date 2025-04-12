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День Рождения Тортишной

Тортишная, Советский проспект, 59 и Карболитовская, 1/173

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Еда

Про событие

Все выходные Тортишная отмечает своё семилетие с музыкой, праздничной атмосферой и розыгрышем 500 призов, включая годовой абонемент на кофе. А 12 апреля в 12:00 ещё и вынос торта (не мозга, торта)! Вход свободный, без регистрации. Редакция Кавра рекомендует выходить с купленным пирожным, это будет твой подарок ребятам.

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