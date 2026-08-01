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День полезной активности

Кузбасский ботанический сад, Октябрьский проспект, 90

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекторий с дегустацией от основателя Превентивной Школы здорового питания и семейной маслодельни Евгении Балаганской на тему: «Биогенное (живое) питание для всей семьи», где Евгения поделится: - своим опытом выращивания проростков и микрозелени - как и зачем есть сыродавленные масла - основными принципами баланса на тарелке, чтобы не болеть Также в программе: - Медитация «Встреча с внутренним ребёнком Вселенной». - Дегустация полезных продуктов для поддержания здоровья. Возьми с собой коврик для йоги и кружку для ботанического чая. Вопросы по телефону

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