Лекторий с дегустацией от основателя Превентивной Школы здорового питания и семейной маслодельни Евгении Балаганской на тему: «Биогенное (живое) питание для всей семьи», где Евгения поделится: - своим опытом выращивания проростков и микрозелени - как и зачем есть сыродавленные масла - основными принципами баланса на тарелке, чтобы не болеть Также в программе: - Медитация «Встреча с внутренним ребёнком Вселенной». - Дегустация полезных продуктов для поддержания здоровья. Возьми с собой коврик для йоги и кружку для ботанического чая. Вопросы по телефону