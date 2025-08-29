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Дегустация вина | Россия

Винотека БонВин, проспект Ленина, 59А

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Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лето, как гештальт, нужно закрывать феерично. Россия, которую ты не пробовал (а может и не только Россия). Интрига, причём в квадрате, ведь этикетки покажут только в конце. Дегустация будет по методике Павла Швеца. Количество вин: 6 Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона 8 (923) 462-23-23

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