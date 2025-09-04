О смерти — как о жизни. Без трагедий, пафоса и мрака Иногда ловишь себя на мыслях о конечности жизни, но сказать об этом вслух — всё равно что пошутить на поминках? Приходи, тут о смерти шутить можно! Death Cafe — это не сеанс терапии и не группа поддержки. Это как вечер на кухне с умными, спокойными людьми, у которых хватает смелости говорить про то, что обычно остается за кадром. Без морали, без табу, без «ой, не грузите» Просто встреча, где можно: – подумать вслух – послушать других – пошутить (иногда чёрненько) – и, возможно, уйти с чуть большим интересом к жизни Ведущие — Анастасия Пушкарёва и Ася Алексеева. Бронирование мест обязательно. Участие бесплатное, но организатор принимает донаты.