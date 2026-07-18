Ты читаешь письмо, но не своё, а чужое. И слова, написанные другим человеком, вдруг звучат так, будто написали про тебя. Новый формат встреч, где участники через чтение познают свои сильные и уязвимые стороны, предпочтения, желания и личный опыт. Ты будешь не просто слушателем. Ты станешь проводником — в чужие размышления или в свои собственные. Количество мест ограничено. Для участия пиши организатору в тг @nastyaptichka1