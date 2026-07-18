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Чужие письма

Кафе «Пушкин. Дача», проспект Ленина, 91

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Ты читаешь письмо, но не своё, а чужое. И слова, написанные другим человеком, вдруг звучат так, будто написали про тебя. Новый формат встреч, где участники через чтение познают свои сильные и уязвимые стороны, предпочтения, желания и личный опыт. Ты будешь не просто слушателем. Ты станешь проводником — в чужие размышления или в свои собственные. Количество мест ограничено. Для участия пиши организатору в тг @nastyaptichka1

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