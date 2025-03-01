Встречаем весну во всеоружии! (мы про новые цацки конечно!) ЧОКЕР + ВИНО = идеальный вариант, чтобы встретиться, наконец, с подругой и восхитительно провести время! Пьем вино (вам белое или красное?) слушаем Меладзе (или Агутина?) собираем свой собственный чокер из японского бисера и натурального жемчуга! Мама мия, да это же рецепт идеального вечера. Только лучшая фурнитура, натуральные камни, уютная девичья атмосфэра! Приходи с подругой и получи скидку 10%