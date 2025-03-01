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Чокер + вино

пр. Октябрьский 28 к В оф 306

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встречаем весну во всеоружии! (мы про новые цацки конечно!) ЧОКЕР + ВИНО = идеальный вариант, чтобы встретиться, наконец, с подругой и восхитительно провести время! Пьем вино (вам белое или красное?) слушаем Меладзе (или Агутина?) собираем свой собственный чокер из японского бисера и натурального жемчуга! Мама мия, да это же рецепт идеального вечера. Только лучшая фурнитура, натуральные камни, уютная девичья атмосфэра! Приходи с подругой и получи скидку 10%

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