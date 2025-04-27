Читка пьесы «Чудесная башмачница»
Весенняя улица, 16
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Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Новый формат знакомства с театром, где ты сможешь услышать текст в исполнении театральных деятелей. Программа вечера: -Читка пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Чудесная башмачница» -Обсуждение с режиссёром Надеждой Новиковой -Ответы на вопросы о предстоящей премьере Бронирование мест обязательно.
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