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Читка пьесы «Чудесная башмачница»

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Новый формат знакомства с театром, где ты сможешь услышать текст в исполнении театральных деятелей. Программа вечера: -Читка пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Чудесная башмачница» -Обсуждение с режиссёром Надеждой Новиковой -Ответы на вопросы о предстоящей премьере Бронирование мест обязательно.

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