Новый формат знакомства с театром, где ты сможешь услышать текст в исполнении театральных деятелей. Программа вечера: -Читка пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Чудесная башмачница» -Обсуждение с режиссёром Надеждой Новиковой -Ответы на вопросы о предстоящей премьере Бронирование мест обязательно.