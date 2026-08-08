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Чайная встреча с Хангом

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Летняя чайная встреча в сопровождении волшебного звучания Ханга. В программе: 1) Приветственный сваренный шу пуэр Лао Ча тоу. 2) Зелёный чай Люань Гуапянь высшего сорта ручной работы. 3) Вершина желтого чая Цзюньшань Инь Чжень с озера Дунтинху. Записаться на встречу можно через личные сообщения тг-канала @chaynatown42

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