Летняя чайная встреча в сопровождении волшебного звучания Ханга. В программе: 1) Приветственный сваренный шу пуэр Лао Ча тоу. 2) Зелёный чай Люань Гуапянь высшего сорта ручной работы. 3) Вершина желтого чая Цзюньшань Инь Чжень с озера Дунтинху. Записаться на встречу можно через личные сообщения тг-канала @chaynatown42