Чайная встреча с Хангом
Весенняя улица, 19
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Завершение:
750₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Летняя чайная встреча в сопровождении волшебного звучания Ханга. В программе: 1) Приветственный сваренный шу пуэр Лао Ча тоу. 2) Зелёный чай Люань Гуапянь высшего сорта ручной работы. 3) Вершина желтого чая Цзюньшань Инь Чжень с озера Дунтинху. Записаться на встречу можно через личные сообщения тг-канала @chaynatown42
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