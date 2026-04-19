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Чайная церемония

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Церемония, посвящённая теме умиротворения и внутренней энергии. Тебе расскажут о принципах Луны в джйотиш (ведическая астрология) и её воздействии на психику человека. Узнаешь как устроен принцип Луны именно у тебя, это как раз тот самый ключик от состояния умиротворения и эмоциональной защищённости. На чайной церемонии: — белый Бай Хао Инь Чжень — улун Шуй Сянь Ведущие: Екатерина — практикующий джйотиш-астролог. Александр — чайный мастер. Для участия пиши заранее в тг @kamaya_ch

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