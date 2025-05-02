Два вечера, два шедевра, сотни поводов задуматься и улыбнуться. Погрузимся в магию немого кино и ты обсудишь, почему Чаплин — всё ещё гений! 2 мая – «Огни большого города» (1931) Трогательная история любви Бродяги к слепой цветочнице. Без слов, но с морем эмоций! 3 мая – «Новые времена» (1936) Остроумная сатира на индустриализацию и последнее появление легендарного Бродяги. А ещё тебя ждёт: -Предсказания Чаплина о будущем - Квиз с подарками - Уютные посиделки в компании немого кино Регистрация мест обязательна.