ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Евгений Гришковец. Когда я боюсь

ул. Весенняя, 11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Перед глазами одно за другим проходит пять десятилетий: застывшие 70-е, переломные 80-е, потерянные для многих 90-е, смотрящие вперёд нулевые и требующие нового осмысления наши дни. Каждое десятилетие со своим настроением, историческими маркерами, находками и потерями. Герои ищут себя, совершают ошибки, влюбляются и расстаются, уезжают из города и возвращаются в него, меняются вместе с городом и меняют его сами. Режиссер задает зрителю главный вопрос: а есть ли вещи, которые являются незыблемыми для человека?

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Четвёртая группа
Четвёртая группа

2200₽

Человек в закрытой комнате
Человек в закрытой комнате

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста