Перед глазами одно за другим проходит пять десятилетий: застывшие 70-е, переломные 80-е, потерянные для многих 90-е, смотрящие вперёд нулевые и требующие нового осмысления наши дни. Каждое десятилетие со своим настроением, историческими маркерами, находками и потерями. Герои ищут себя, совершают ошибки, влюбляются и расстаются, уезжают из города и возвращаются в него, меняются вместе с городом и меняют его сами. Режиссер задает зрителю главный вопрос: а есть ли вещи, которые являются незыблемыми для человека?