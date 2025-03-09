В воскресенье по традиции - «Ярусный выходной». В честь праздника всем девушкам, которые придут 9 марта – еще один «Ярусный выходной» В ПОДАРОК! А вечером, показ нашего любимого спектакля о красоте - «БРИТАЯ ГОЛОВА». Приходите вместе с подругами и дочерями, поговорим о красоте и красивости, страхах и сомнениях, любви к себе и ненависти к себе. Этот спектакль похож на исповедь, в которой себя узнает каждая женщина.