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Бритая голова

Театр «Ярус»/ул. Н. Островского, 3/2, офис 202

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В воскресенье по традиции - «Ярусный выходной». В честь праздника всем девушкам, которые придут 9 марта – еще один «Ярусный выходной» В ПОДАРОК! А вечером, показ нашего любимого спектакля о красоте - «БРИТАЯ ГОЛОВА». Приходите вместе с подругами и дочерями, поговорим о красоте и красивости, страхах и сомнениях, любви к себе и ненависти к себе. Этот спектакль похож на исповедь, в которой себя узнает каждая женщина.

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