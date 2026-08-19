Встреча, на которой ты сможешь узнать больше о правильном уходе за кожей и выбрать идеальные продукты для макияжа. В программе: - Разбор косметички: эксперты помогут оценить уходовую и декоративную косметику, которая у тебя есть. - Мини-консультации от специалистов по желанию - Обсуждение актуальных тем в мире красоты и ухода за кожей Длительность мероприятия — 2-3 часа. Количество мест ограничено. Для записи и вопросов пиши в директ или звони по телефону Участие бесплатное.