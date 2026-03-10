Комик из Якутии с северным характером, спокойной подачей и юмором, который легко попадает в самое точное место. Виталий говорит о привычных вещах просто и очень смешно. Семья, дети, отношения, бытовые ситуации и жизненные наблюдения — темы, в которых ты узнаешь себя. Основной разогревающий комик концертов Сергея Орлова. Вместе с ним Виталий объехал более 100 городов России. Также участник Open Mic VK, участник «Стендап Рулетка» на ТНТ, победитель StandUp Кубка Московской области 2025, резидент StandUp Cafe Москва, финалист Roast Battle Lite Stand Up.