Иногда одно случайное действие может изменить больше, чем годы привычной жизни. Даже если это всего лишь… лайк. «Боб Тревино поставил лайк» — это история о двух людях, которые случайно находят друг друга в интернете. И через это неожиданное знакомство начинают проживать то, что долго оставалось внутри: одиночество, непринятость, потребность быть увиденным. У каждого — своя история, свои раны и ощущение, что «со мной что-то не так». Но именно в этом контакте появляется что-то живое и настоящее. Это фильм не про соцсети. Это фильм про близость, уязвимость и важность быть замеченным другим человеком. С точки зрения психологии будешь смотреть: — как формируется чувство одиночества даже среди людей — почему так важно быть увиденным и признанным — как случайный контакт может стать значимым — страх близости и одновременно сильная потребность в ней — как ты прячешь себя настоящего и что помогает начать раскрываться — роль принятия в исцелении После просмотра — обсуждение с психологами: без сложных терминов, без оценок, в тёплой и безопасной атмосфере. Можно делиться, можно просто быть и слушать. Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Будет тёплое общение, чай/кофе, вкусные десерты и уютная атмосфера. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробнее об оплате в тг @kinoklpsy Вопросы и бронь места по телефону