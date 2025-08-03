Бисероплетение
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай своё уникальное украшение из натуральных камней и бисера. На мастер-классе ты: — Соберёшь элегантное украшение из натурального горного хрусталя, жемчуга и качественного бисера — Узнаешь, как правильно составлять композицию, чтобы изделие выглядело стильно и гармонично — Получишь пошаговое руководство — даже если ты абсолютный новичок — Создашь украшение для себя или в подарок близкому человеку
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