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Бисероплетение

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Создай своё уникальное украшение из натуральных камней и бисера. На мастер-классе ты: — Соберёшь элегантное украшение из натурального горного хрусталя, жемчуга и качественного бисера — Узнаешь, как правильно составлять композицию, чтобы изделие выглядело стильно и гармонично — Получишь пошаговое руководство — даже если ты абсолютный новичок — Создашь украшение для себя или в подарок близкому человеку

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