Вечеринка на открытой площадке с электронной музыкой. Новая площадка, энергичные треки, лёгкие ноты 2000-х, твои друзья, напитки, кальяны и закуски на огне. Лайн-ап: NA-YAN GULYA CA$PER Дресс-код: лёгкие белые образы. За билетами в директ @svdkvsk или @gu_gulieva FC/DC