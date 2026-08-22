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Белая вечеринка

Дворцовая улица, 1

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500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка на открытой площадке с электронной музыкой. Новая площадка, энергичные треки, лёгкие ноты 2000-х, твои друзья, напитки, кальяны и закуски на огне. Лайн-ап: NA-YAN GULYA CA$PER Дресс-код: лёгкие белые образы. За билетами в директ @svdkvsk или @gu_gulieva FC/DC

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