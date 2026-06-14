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Барахолка «Подпол»

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Тестовый формат своп-маркета. Пространство, где каждый может продать и купить всё что угодно: от винтажных футболок до банок с маринованными огурцами. Что будет: - возможность любому человеку продать то, что давно пылится - несколько свопов: для одежды и книг - мастера, которых анонсируют чуть позже - общение и комфортная атмосфера Вход свободный

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