Тестовый формат своп-маркета. Пространство, где каждый может продать и купить всё что угодно: от винтажных футболок до банок с маринованными огурцами. Что будет: - возможность любому человеку продать то, что давно пылится - несколько свопов: для одежды и книг - мастера, которых анонсируют чуть позже - общение и комфортная атмосфера Вход свободный