Барахолка «Подпол»
улица Мичурина, 120Б/1
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Бесплатно
Возраст 0+
Про событие
Тестовый формат своп-маркета. Пространство, где каждый может продать и купить всё что угодно: от винтажных футболок до банок с маринованными огурцами. Что будет: - возможность любому человеку продать то, что давно пылится - несколько свопов: для одежды и книг - мастера, которых анонсируют чуть позже - общение и комфортная атмосфера Вход свободный
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