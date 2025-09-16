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Автобусная экскурсия по городу с Ариной Ткаченко

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1200₽
Возраст 12+

Про событие

Автобусная экскурсия по советскому прошлого города. Хочешь увидеть не просто промышленный центр Сибири, а город с удивительной судьбой, ярким характером и богатой историей? Это не просто поездка по точкам на карте, это настоящее погружение в прошлое и настоящее столицы Кузбасса. В конце экскурсии тебя ждут сладости от Советской кондитерской. Запись через WhatsApp по кнопке выше.

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