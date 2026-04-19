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Арт-завтрак

Traveler's Coffee, Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вкусный завтрак со смыслом, творчеством и настроением.

Кофейня «Traveler's Coffee» накормит и расскажет о кофе.

Арт-директор студии «Сорока» поделится основами психологии цвета — разберёшь зелёные и коричневые оттенки и их влияние на настроение и состояние.

После этого перейдёшь к практике: вместе с педагогом студии создашь небольшую работу — ботанический сюжет с элементами роста, жизни и природных форм.

Подходит всем желающим, даже без опыта.

Каждый участник уходит с готовой работой и новым ощущением цвета.

Запись обязательна, в соцсети или по телефону

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