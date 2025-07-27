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Арт-пикник

Кузбасский ботанический сад, Октябрьский проспект, 90

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от 3800₽ до 4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Творческие выезды на природу, где ты будешь творить, непринуждённо общаться и эстетически наслаждаться красотой вокруг. На пикнике будут фрукты, освежающий лимонад и не только:) Тема арт-пикника: сочные фрукты и ягоды. Билеты: Стоимость арт пикника — 4800Р на 1 человека. Приходишь втроём — 3800Р на 1 человека. Записаться на пикник можно по номеру телефона: +7 958 094-07-70

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