Творческие выезды на природу, где ты будешь творить, непринуждённо общаться и эстетически наслаждаться красотой вокруг. На пикнике будут фрукты, освежающий лимонад и не только:) Тема арт-пикника: сочные фрукты и ягоды. Билеты: Стоимость арт пикника — 4800Р на 1 человека. Приходишь втроём — 3800Р на 1 человека. Записаться на пикник можно по номеру телефона: +7 958 094-07-70