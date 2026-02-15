На встрече будешь анализировать сказку «Марья Моревна»: про силу, усталость и почему «я всё сама» может мешать отношениям. Это встреча для тебя, если ты часто чувствуешь, что: — Тебе нужно быть идеальной и ты сравниваешь себя с другими — Любая трудность или ошибка кажется катастрофой — Ты очень стараешься быть хорошей для всех — Ты хочешь, чтобы тебя любили, но не просишь о помощи — Иногда кажется, что с тобой что-то «не так», потому что ты не такая, как все — Постоянно думаешь о прошлых ошибках Вечер будет лёгким, уютным и без сложных терминов. О чём будешь говорить? На примере забытой сказки о Марье Моревне (с теми самыми картинками Билибина, как в сказках) выяснишь: — Почему сила и желание всё контролировать утомляют — Как бывает, когда в отношениях один всё тянет, а второй отступает в тень — Где найти баланс между «я могу всё сама» и возможностью быть слабой, доверять и принимать помощь Что будет на встрече? — Посмотрим на сказку с нового, взрослого и мудрого ракурса — Поймёшь, где наша сила выручает, а где, наоборот, мешает — Обсудишь, как можно выстроить отношения, где есть место двоим, а не где всё держится только на тебе Ведёт: психолог Светлана Кондратова — всё объяснит просто и понятно.