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Арт-девичник: «О чём молчат женщины в картинах Боттичелли»

Наследие, Октябрьский проспект, 28Б

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+

Про событие

Уникальная лекция-исследование о том, как искусство помогает понять себя и свои отношения. Что тебя ждёт: — Глубокий анализ женских образов через призму шедевров Боттичелли — Личные открытия о поиске себя и своего пути — Осознание двойственности человеческого опыта — Инструменты для самопознания Данная встреча предназначена для женщин, ищущих глубину и устойчивость, уставших от поверхностных советов и стремящихся лучше понять себя и свои отношения. Формат: Интерактивная лекция и визуальные материалы, где у тебя будет возможность задать вопросы спикеру. Ведущая: Светлана Кондратова, гештальт-психолог, поможет заглянуть за образы, увидеть себя в женских сюжетах художника и понять, где ты сейчас, кто твоя героиня и кто она такая?

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