Рисуем, бранчуем, наслаждаемся! Уютное арт-утро с мастер-классом по скетчингу. Мастер-класс подходит для всех уровней. Специальное меню бранча: — Сэндвич на томатном фоккаче — Домашний творог из козьего молока с сезонными ягодами — И бокал натурального яблочного сидра Продолжительность бранча: 1,5-2 часа Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона 7?995?314?01?95 через WA.