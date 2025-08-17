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Арт-бранч

Tonka bon, проспект В.В. Михайлова, 3Бк1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Рисуем, бранчуем, наслаждаемся! Уютное арт-утро с мастер-классом по скетчингу. Мастер-класс подходит для всех уровней. Специальное меню бранча: — Сэндвич на томатном фоккаче — Домашний творог из козьего молока с сезонными ягодами — И бокал натурального яблочного сидра Продолжительность бранча: 1,5-2 часа Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона 7?995?314?01?95 через WA.

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