Для вас будет работать 8 уникальных зон для детей и взрослых: Зона встречи гостей Приветствуем вас с улыбкой и предлагаем увлекательные сюрпризы, чтобы сразу погрузиться в атмосферу праздника! Зона базара Наши талантливые участники – дети и их родители – превратятся в настоящих бизнесменов! Здесь вы сможете продать и приобрести лучшие авторские изделия, наполненные теплом и творчеством. Зона свопа Меняем вещи на вещи: приносите то, что вам уже не нужно, и находите что-то новое для себя! Фудкорт Отведайте невероятно вкусные угощения, приготовленные нашими гостями-кулинарами, которые также примут участие в кулинарном конкурсе. Караоке-зона Поём от души и танцуем вместе! Отличное настроение гарантировано. Эко-зона Учим сортировать вторсырьё, знакомимся с экологически чистыми продуктами и обретаем эко-привычки вместе с семьёй. Мастер классы Вы выберете один мастер класс и сделаете своими руками настоящее чудо Весенняя фотозона. Каждый гость получит своё лучшее фото в соцсети. А если вы хотите фотосессию, то нужно будет немного доплатить Проведите этот день в творческой атмосфере, окружённые искренними людьми и заряжаясь весенним настроением.