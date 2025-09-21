Выбор редакции
Александр Невский
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, посвящённый эпическому мюзиклу «Александр Невский». На встрече ты будешь лепить изделие из глины своими руками под чутким руководством мастера, а так же познакомишься с древней техникой молочения. Вечер скрасит невероятная девушка-солистка музыкального театра Кузбасса — Анна Теплова. Она расскажет об интересных моментах подготовки мюзикла, творческих секретах, можно будет пообщаться и задать вопросы.
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