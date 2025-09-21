Мастер-класс, посвящённый эпическому мюзиклу «Александр Невский». На встрече ты будешь лепить изделие из глины своими руками под чутким руководством мастера, а так же познакомишься с древней техникой молочения. Вечер скрасит невероятная девушка-солистка музыкального театра Кузбасса — Анна Теплова. Она расскажет об интересных моментах подготовки мюзикла, творческих секретах, можно будет пообщаться и задать вопросы.