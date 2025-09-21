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Александр Невский

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, посвящённый эпическому мюзиклу «Александр Невский». На встрече ты будешь лепить изделие из глины своими руками под чутким руководством мастера, а так же познакомишься с древней техникой молочения. Вечер скрасит невероятная девушка-солистка музыкального театра Кузбасса — Анна Теплова. Она расскажет об интересных моментах подготовки мюзикла, творческих секретах, можно будет пообщаться и задать вопросы.

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