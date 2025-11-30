Акустический концерт учеников музыкальной студии Seven. Живое звучание голоса в сопровождении гитары, фортепиано и кахона! Традиционный акустический концерт с уютом и ламповостью. Раздели этот вечер в компании хорошей музыки и тёплых разговоров в преддверии новогоднего настроения. Сбор гостей с 18.00 Забронировать стол можно по номеру телефона.