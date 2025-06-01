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Что тебя ждёт: - творческие мини-постановки монологов актёров-любителей. От образа барона Мюнхаузена до роковой женщины. - актёрский перфоманс, где каждый зритель сыграет небольшую роль. - дружеское общение - репортажные фото - камерная атмосфера.
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