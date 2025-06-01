Что тебя ждёт: - творческие мини-постановки монологов актёров-любителей. От образа барона Мюнхаузена до роковой женщины. - актёрский перфоманс, где каждый зритель сыграет небольшую роль. - дружеское общение - репортажные фото - камерная атмосфера.